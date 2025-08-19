Росія та Китай активно співпрацюють у сфері ВПК

Співпраця з китайськими підприємствами дозволяє Росії виробляти дефіцитну спецхімію, яку використовують у виробництві вибухівки для військових цілей. Про це 19 серпня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у відповідь на запит LIGA.net.

«Завдяки цьому співробітництву (із китайськими компаніями, – ред.), країна-агресор виготовляє дефіцитну продукцію спеціальної хімії для виробництва вибухових речовин і верстати з числовим програмним управлінням для підприємств російського військово-промислового комплексу», – розповіли у відомстві.

Там додали, що китайські компанії постачають приблизно 90% електронних компонентів, а також окремі компоненти, які Росія використовує для виробництва зброї та військової техніки.

Ці дані свідчать, що наразі відсоток китайської мікроелектроніки, яка підтримує російських окупантів, залишається таким же, як і майже рік тому: у вересні 2024 року аналогічні дані про 90% оприлюднив тодішній держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови зі своїм китайським колегою Ван Ї.

Українські розвідники повідомили, що у II кварталі 2025 року (квітень, травень, і червень) Росія наростила на 10% імпорт китайських верстатів, які також використовують на оборонних підприємствах країни-агресора.

До слова, 8 липня президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти п’яти китайських компаній, що постачали деталі для БпЛА «Герань» (російська версія дронів «шахед») підсанкційним російським підприємствам у 2024-2025 роках.