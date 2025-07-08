Україна ввела санкції проти китайських компаній, що постачали деталі для «шахедів»
Деякі з компаній постачали продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024-2025 роках
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про запровадження санкцій проти п’яти компаній з Китаю. Про це йдеться в указі №466/2025, опублікованому на сайті президента у вівторок, 8 липня.
Серед китайських компаній, які потрапили під санкції:
- Central Asia Silk Road International Trade (Tianjin) Co., Ltd,
- Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd,
- Shenzhen Royo Technology Co., Ltd,
- Shenzhen Jinduobang Technology Co., Ltd,
- Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd.
Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі «Суспільному» розповів, що під час масованої атаки на Київ у ніч проти 4 липня в збитих безпілотниках «Герань» (російська версія дронів «шахед») виявили китайські комплектуючі.
«Серед компаній, що потрапили під санкції, – Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou ECOD Precision Manufacturing, які постачали продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 і 2025 роках», – зазначив Власюк.
Нагадаємо, 6 липня Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти 60 компаній та 73 громадян Росії. Обмеження мають протидіяти російським фінансовим схемам, зокрема криптовалютним, зазначив президент.