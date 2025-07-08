Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про запровадження санкцій проти п’яти компаній з Китаю. Про це йдеться в указі №466/2025, опублікованому на сайті президента у вівторок, 8 липня.

Серед китайських компаній, які потрапили під санкції:

Central Asia Silk Road International Trade (Tianjin) Co., Ltd,

Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd,

Shenzhen Royo Technology Co., Ltd,

Shenzhen Jinduobang Technology Co., Ltd,

Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі «Суспільному» розповів, що під час масованої атаки на Київ у ніч проти 4 липня в збитих безпілотниках «Герань» (російська версія дронів «шахед») виявили китайські комплектуючі.

«Серед компаній, що потрапили під санкції, – Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou ECOD Precision Manufacturing, які постачали продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 і 2025 роках», – зазначив Власюк.

Нагадаємо, 6 липня Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти 60 компаній та 73 громадян Росії. Обмеження мають протидіяти російським фінансовим схемам, зокрема криптовалютним, зазначив президент.