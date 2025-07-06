Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Росії

Володимир Зеленський за поданням Національного банку України підписав новий санкційний пакет проти Росії. Обмеження мають протидіяти російським фінансовим схемам, зокрема криптовалютним. Про це президент України повідомив у неділю, 6 липня, під час відеозвернення.

«Це й синхронізація з нашими партнерами, і наша ініціатива. Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки», – розповів Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, під санкційні обмеження потрапили 60 компаній, та 73 громадянина Росії. Україна та країни-партнери працюватимуть над кожною компанією та людиною разом, щоб об’єднати санкційні обмеження.

«Це робота непроста: санкційні правила різняться у світі, але мета в нас у всіх спільна – примушувати Росію до припинення війни та максимально обмежувати її потенціал. Санкції вже позбавляють Росію майбутнього й мають значно ускладнити повсякденність російської системи», – наголосив Володимир Зеленський.

Серед тих, хто потрапив до санкційного списку, молдавський проросійський політик та олігарх Ілан Шор, який має російське громадянство. За даними Financial Times, що Шор допоміг Росії в обході санкцій, створивши криптовалютний токен A7A5. Завдяки цьому токену, який прив’язаний до російського рубля, Ілан Шор перемістив понад 9 млрд доларів.

Ознайомитись з повним переліком підсанкційних компаній та росіян можна за посиланням.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 5 липня заявив, що Москва поки що «справлялася з санкціями», але Владімір Путін стурбований можливими майбутніми обмеженнями.