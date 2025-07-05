Трамп наголосив, що він ставиться до Російської Федерації жорсткіше, ніж до будь-якої іншої країни

Президента США Дональда Трампа під час спілкування з журналістами на борту Air Force One у суботу, 5 липня, заявив, що Росія поки справлялася з санкціями, однак російський диктатор Владімір Путін стурбований можливими майбутніми обмеженнями.

За словами Трампа, російський президент не в захваті від американських санкцій проти російської економіки, але раніше Москві вдавалось з ними справлятись.

«Ми багато розмовляємо про санкції. Він не в захваті від них. Йому вдавалося давати раду санкціям, але майбутні санкції – досить жорсткі. Він розуміє, що нові санкції можуть бути запроваджені. Він професіонал», – сказав президент США.

Водночас Трамп наголосив, що він ставиться до Російської Федерації жорсткіше, ніж до Ірану чи будь-якої іншої країни.

При цьому американський лідер наголосив, що його телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським була хорошою і стратегічною. Він зазначив, що США продовжать допомагати Києву.

«Ми їм допомагали, і продовжимо допомагати. Дуже складна ситуація. Побачимо, що буде далі», – сказав Трамп.

Нагадаємо, 3 липня Трамп провів чергову телефонну розмову з Путіним, під час якої російський диктатор заявив, що Росія не відступить від своїх цілей у війні проти України. У коментарі журналістам Трамп заявив, що «дуже розчарований» розмовою з Путіним, оскільки йому не вдалося досягнути жодного прогресу.

Тоді як розмова Трампа та президента України відбулася 4 липня на тлі інформації про припинення деяких американських оборонних поставок до України. Зеленський зазначив, що вони обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будуть працювати над збільшенням захисту українського неба.