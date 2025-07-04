Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї

Китай не може допустити поразки Росії у війні проти України через побоювання, що увага США зміститься в бік Пекіну. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї у розмові з главою зовнішньої політики Європейського Союзу Каєю Каллас на 13-му засіданні стратегічного діалогу ЄС-КНР у Брюсселі 3 липня. Про це пише гонконзька газета South China Morning Post з посиланням на неназваних співрозмовників.

Видання зауважує, що Міністерство закордонних справ Китаю регулярно заявляє, що Пекін «не є стороною» у російсько-українській війні. Так, деякі європейські посадовці були здивовані відвертістю китайського дипломата.

Водночас Ван Ї заперечив звинувачення в тому, що Китай фінансово чи військово підтримує російську агресію проти України. Він зазначив, що якби Китай дійсно це робив, то повномасштабна війна «давно б закінчилась».

Раніше головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що підтримка російського вторгнення в Україну компаніями з Китаю становить серйозну загрозу для безпеки Європи. Каллас закликала КНР негайно припинити будь-яку матеріальну підтримку, що допомагає функціонувати ВПК Росії, та підтримати повне і безумовне припинення вогню та справедливий і міцний мир в Україні.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що російські військові отримали на озброєння лазерну систему ППО Silent Hunter, вироблену китайською компанією. Окупанти використовують турель з лазером для збиття українських дронів.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Москва отримує від Пекіну зброю та порох.

Також, за словами президента, Китай припинив продавати Україні квадрокоптери DJI Mavic, які застосовують військові, однак продовжує постачати їх до Росії.

Українські військові з квітня 2025 року двічі брали в полон китайських найманців, що воювали на боці російської армії. Деякі полонені китайці кажуть, що офіційний Пекін не причетний до їхнього відправлення на війну в Україні.