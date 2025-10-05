Над Україною можуть здійснювати роботу до 60 таких китайських супутників

Під час російської масованої атаки у ніч на 5 жовтня над західною частиною України, яка стала основним напрямком удару, пролетіли щонайменше три китайські розвідувальні SAR-супутники. Про це повідомило спеціалізоване видання «Мілітарний», посилаючись на дані моніторингового сервісу Heavens Above.

За даними моніторингу, протягом ночі над Львовом та Львівською областю зафіксували проліт супутників серії Yaogan 33. Йдеться про китайські супутники Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04, які з 00:00 до 11:30 5 жовтня пролетіли над регіоном дев’ять разів.

«Пізніше, приблизно о 6-й годині ранку, у регіон увійшов оптичний розвідувальний супутник Yaogan 34. Він здійснить 7 витків над регіоном впродовж 5 жовтня», – повідомив «Мілітарний».

Зазначається, що китайські розвідувальні супутники можуть пролітати не тільки над західною частиною України. Загалом орбітальні налаштування дозволяють здійснювати роботу над Україною понад 60 супутникам Yaogan різних типів. За даними видання, такі супутники можуть здійснювати оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку.

Китайські супутники Yaogan 33 розміщуються на висоті близько 700 км, що дозволяє їм робити повний оберт навколо Землі за близько 90 хв. Китай не оприлюднює характеристики супутників, а його влада заявляє, що їх використовують для наукових експериментів, досліджень земельних ресурсів та запобіганням стихійним лихам. Втім, вважається, що Yaogan 33 – насправді військові супутники із синтезованою апертурою (SAR).

«Мілітарний» наголосив, що наразі невідомо, чи проводили китайські супутники фактичну розвідку під час прольотів на Україною. Втім, напередодні, 4 жовтня співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров у коментарі «Укрінформу» повідомив, що Китай надає Росії дані супутникової розвідки для підготовки ракетних ударів по Україні.

Раніше про військову співпрацю Китаю та Росії повідомив президент Володимир Зеленський. Станом на квітень Росія отримувала китайську зброю, порох, верстати, спецхімію для вибухівок, а також деталі для виробництва безпілотників.

Нагадаємо, наприкінці серпня у пам’яті збитого російського ударного дрона «Гербера» виявили запис відео, знятого на китайському заводі під час випробування камери. За даними OSINT-спільноти «Кіберборошно», російський БпЛА «Гербера» використовував камеру моделі A40 Pro, що виробляють на китайському заводі Viewpro.

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня росіяни масовано атакували дронами та ракетами низку українських областей. Найбільше внаслідок обстрілу постраждала Львівська область – росіяни завдали найбільшої комбінованої атаки з початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок атаки у селі Лапаївка біля Львова загинула ціла родина, ще вісім людей зазнали поранень. У Львові під удар потрапили школа, садочок та церква, а також індустріальний парк на околиці.