Наслідки російської атаки на Запоріжжя 5 жовтня 2025 року

В ніч на неділю, 5 жовтня, російські військові масовано атакували Україну, застосувавши ударні безпілотники та ракети.

За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, у обласному центрі зафіксували щонайменше 10 влучань. Внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще дев’ятеро – отримали поранення. Крім того, у місті та області частково зникла електроенергія. Без світла залишились 67 тис. абонентів обласного центру та понад шість тис. у Запорізькому районі.

«Вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків та нежитлові будівлі постраждали внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Один багатоквартирний будинок зазнав серйозних руйнувань. В інших – вибиті вікна та пошкоджені фасади», – повідомив Іван Федоров.

На Львівщину росіяни здійснили найінтенсивнішу атаку. Окупанти спрямували на місто та область ударні дрони та ракети. У обласному центрі також частково зникла електроенергія. Крім того, жителям порадили зачинити вікна та не виходити на вулицю без нагальної потреби.

«Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі. Просимо зберігати спокій і залишатися в безпечних місцях», – написав Андрій Садовий.

На Черкащині, за словами голови ОВА, протиповітряна оборона перехопила 13 ударних дронів. Внаслідок падіння БпЛА пошкоджена лінії електропередач.

«Травмованих немає. Це найголовніше. Частина абонентів без світла. Аварійні бригади "Обленерго" вже працюють», – написав Ігор Табурець.

На Івано-Франківщині також працювала ППО. За словами, голови ОВА, окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури.

«За попередніми даними, постраждалих немає: на цю годину за допомогою ніхто не звертався. В одній з громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок», – повідомила Світлана Онищук.

За даними начальниці Вінницької ОВА Наталі Заболотної, під обстріл потрапив промисловий об'єкт. Постраждалих внаслідок атаки немає.

На Чернігівщині російський ударний дрон влучив у підприємство, на місці виникла пожежа. Через атаку в одному з районів обласного центру є перебої з електропостачанням.

«Ніжинщина також опинилася під ударом безпілотників. Пошкоджений житловий будинок. Також ворог вдарив по одному із підприємств – сталася пожежа. Займання ліквідували. У Семенівській громаді через удар безпілотником пошкоджене адмінприміщення», – повідомив В’ячеслав Чаус.

Також вибухи лунали на Рівненщині та Хмельниччині. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про роботу ППО у столиці.

Російські обстріли прокоментував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Росія випустила по Україні понад 50 ракет та близько 500 ударних безпілотників. Загалом через обстріли загинули п’ять людей, ще 10 людей – отримали поранення.

«Сьогодні росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей. Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор. Одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися», – наголосив Володимир Зеленський.

За даними Повітряних сили, росіяни використала для атаки на Україну 549 дронів та ракет різних типів. Українським військовим вдалося перехопити 439 безпілотників, 32 крилаті ракети «Іскандер-К», шість крилатих ракет «Калібр» та одну аеробалістичну ракету «Кинджал». Ще шість російських ракет було подавлено за допомогою засобів РЕБ.

«Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях», – повідомили у Повітряних силах.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив, що під час нічної атаки під обстріл знову потрапила газову інфраструктуру. Об’єкти «Нафтогазу» зазнали руйнувань, фахівці компанії та рятувальниками працюють над ліквідацією наслідків.

«Атаковані цивільні обʼєкти, які забезпечують людей газом під час опалювального сезону. Жодного військового значення атаковані обʼєкти не несуть. Ці маніакальні терористичні удари направлені лише на одне – позбавити українців газу, тепла та світла», – наголосив Сергій Корецький.