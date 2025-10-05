На місцях працюють всі профільні служби

У неділю, 5 жовтня, внаслідок ворожої атаки на Львівщину загинули чотири людини. Також є травмовані.

Спершу очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про двох загиблих та двох травмованих. Він зазначив, що на місцях працюють всі профільні служби.

Андрій Садовий уточнив, що загиблі і постраждалі – мешканці Лапаївки. Постраждалі перебувають у міській лікарні.

«46-річний чоловік отримав тяжкі травми, зокрема черепно-мозкову. Стан — важкий. 60-річна жінка має забійну рану голови. Стан — середньої тяжкості», – написав Андрій Садовий.

Згодом у ДСНС Львівщини поінформували, що загинули чотири людини і ще стільки ж постраждали.

«Росіяни понад п’ять годин тероризували область комбінованими ударами. Пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки. На місцях влучань безперервно працюють усі екстрені служби: рятувальники, медики, поліцейські, а також психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим», – йдеться в повідомленні рятувальників.

Усі фото ДСНС Львівщини

У Львівській обласній прокуратурі уточнили, що на місці удару загинула родина з чотирьох осіб, серед яких — 15-річна дівчинка.

Згодом стало відомо про вісьмох постраждалих.

Максим Козицький повідомив, що за попередньою інформацією, внаслідок удару один будинок зруйнований, ще вісім – пошкоджені. Загалом у області травми отримали шестеро людей.

У неділю вранці, 5 жовтня, Росія здійснила наймасштабнішу комбіновану атаку на Львів. Окупанти атакували дронами-камікадзе, крилатими ракетами і «Кинджалами». Ворог поцілив у низку цивільних інфраструктурних об’єктів.

«Цієї ночі від російського обстрілу постраждали два заклади освіти. У школі № 86 вибило 56 вікон. Та найбільше дісталося дитячому садочку № 70 — пошкоджені 70 вікон, 40 дверей, понівечена територія та стіни», — зазначив директор департаменту освіти та культури Андрій Закалюк.

Також унаслідок комбінованого удару по Львову було пошкоджено шість міських автобусів, що на момент атаки перебували в депо. У транспортних засобах вибито скло.

Внаслідок ворожої атаки сильних ушкоджень зазнав і храм Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ, що на вул. Максимовича. Найбільше постраждала дзвіниця храму, похоронна каплиця та приміщення недільної школи.

Без світла досі залишаються будинки в районі Рясне і автовокзалу на вул. Стрийській.

Оновлено о 12:46. Міський голова Львова Андрій розповів, що у місті пошкоджено понад 1000 вікон, школу, садочок і церкву.

Оновлено о 15:48. На Facebook-сторінці Зимноводівської сільської ради територіальної громади повідомили, що внаслідок трагічних подій померла учениця 10-А класу Лапаївського ліцею імені Героя України Георгія Кірпи Анастасія Гриців разом із рідними.

Загибла Анастасія Гриців (фото Зимноводівської сільської ради територіальної громади)