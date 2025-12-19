Щороку грінкарту вигравали орієнтовно 50 тис. людей

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем повідомила про призупинення імміграційної лотереї DV1, яка дозволяла отримати візу на проживання в країні. Відомо, що програмою раніше скористався підозрюваний у стрілянині в Університеті Брауна. Про це пишуть Deutsche Welle та CNN.

«За вказівкою президента Трампа я негайно доручаю USCIS (Службі громадянства та імміграції США) призупинити дію програми DV1, щоб жоден американець більше не постраждав від цієї згубної програми», – заявила Ноем.

Нагадаємо, щонайменше двоє студентів загинули й дев’ять отримали поранення внаслідок стрілянини в корпусі фізичного факультету Університету Брауна в Провіденсі американського штату Род-Айленд увечері 13 грудня.

За даними міністерки, підозрюваний у стрілянині 48-річний португалець Клаудіо Невес Валенте в’їхав до США у 2017 році. 20 років тому він був студентом Університету Брауна, пізніше отримав грінкарту за тією ж програмою.

Валенте також підозрюють у вбивстві 47-річного професора фізики Массачусетського технологічного інституту Нуну Лоурейру в його будинку в Брукліні, штат Массачусетс, через два дні після стрілянини в Університеті Брауна.

Невеса Валенте виявили мертвим на складі в Нью-Гемпширі, де він орендував приміщення. Правоохоронці кажуть, що він помер від вогнепального поранення, завданого самому собі.

Зауважимо, у межах програми Diversity Immigrant Visa Program щороку розігрували 50 тис. постійних імміграційних віз для людей із країн із низьким рівнем імміграції до Сполучених Штатів.

Програму диверсифікаційних імміграційних віз було започатковано Конгресом. Очікується, що рішення про зупинення програми буде оскаржено в суді.