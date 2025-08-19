США розпочали процес депортації українців на батьківщину. Міграційна та митна правоохоронна служба США (United States Immigration and Customs Enforcement) у вівторок, 19 серпня, опублікувала фотографії громадян, які стоять на українському пункті пропуску.

«Ось фотографії перших хвилин перебування українських мігрантів на батьківщині після їхньої депортації зі Сполучених Штатів», – ідеться в дописі.

Here are photos of Ukrainian aliens’ first moments back home following their removal from the United States. pic.twitter.com/XSWjxky5M1 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 18, 2025

До слова, газета The Wall Street Journal повідомляла, що з 15 серпня десятки тисяч українських біженців в США почнуть втрачати гуманітарний захист, якщо адміністрація президента Дональда Трампа не вживе відповідних заходів. В іншому разі 120 тис. українців, які втекли до США за останні два роки, стануть вразливими до можливого арешту та депортації.

Раніше, 24 січня 2025 року, Міністерство внутрішньої безпеки США видало наказ призупинити низку програм приймання мігрантів, включно з України. Зокрема, у розпорядженні ішлося про зупинку ініційованої Джо Байденом програми Uniting for Ukraine. Згідно з її умовами, українські громадяни могли приїхати та працювати в США без візи за умови наявності фінансового поручителя, який уже проживає в країні. Більшість із 240 тис. українських біженців – понад 150 тис. – потрапили до США саме за цією програмою.

Доповнено о 21:07. Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі LIGA.net повідомив, що відомство не фіксує масового повернення українців зі США.

«Кожна країна за порушення свого міграційного законодавства чи інших правопорушень має суверенні права вислати (повернути, видворити чи депортувати) іноземних громадян, які порушили міграційне законодавство під час перебування. Це стосується й України, і країн Європи, і США так й інших країн світу. При цьому може забезпечуватися супровід таких іноземців до країн походження та громадянського походження, в т.ч. і під час транзитного перевезення», – розповів прикордонник.

Він зауважив, що країна, яка проводить депортацію, не завжди зобов’язана інформувати про процес уповноважені органи держави, до якої видворяють таких людей. Винятком з цього є процес екстрадиції, коли про передання людини повідомляють завчасно і її супроводжують правоохоронці.