Пенсіонера шукали два дні

На Львівщині знайшли тіло зниклого безвісти 81-річного чоловіка. Про це у п’ятницю, 19 грудня, повідомив мобільний рятувальний центр швидкого реагування «Львів» ДСНС України.

Із запитом допомогти у пошуках зниклого 81-річного мешканця міста Борислав до рятувальників 16 грудня звернувся Дрогобицький районний відділ поліції.

«З огляду на вік і стан здоров’я чоловіка, було розгорнуто пошукові заходи. До робіт залучили пошуково-рятувальне відділення, кінологів зі службовими собаками та оператора безпілотного літального апарата. Територію обстежували поетапно, з урахуванням можливих маршрутів пересування зниклого», – йдеться в повідомленні.

19 грудня, під час чергового етапу пошуків, за допомогою БпЛА чоловіка виявили без ознак життя. Подальші обставини події встановлюють відповідні служби.