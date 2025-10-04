Мешканці Львівщини розшукали у лісі тіло заблукалого 84-річного чоловіка. Про це повідомили у департменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОВА.

«3 жовтня, близько 09:26, надійшло повідомлення, що 2 жовтня, мешканець села Тростянець Золочівського району пішов до лісу та заблукав», – йдеться в повідомленні.

3 жовтня місцеві мешканці знайшли чоловіка в лісі без ознак життя. Обставини події встановлюють.