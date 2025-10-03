Гірські рятувальники знайшли у лісі на Стрийщині тіло зниклого 57-річного чоловіка
До пошуків залучили 29 людей, службового собаку та сім спецмашин
Гірські рятувальники знайшли у лісі на Стрийщині тіло зниклого 57-річного чоловіка. Про це у п’ятницю, 3 жовтня, повідомили у ДСНС Львівщини.
Повідомлення про зникнення чоловіка в селі Лотатники Стрийського району рятувальники отримали 2 жовтня о 19:49.
«Чоловік 1968 року народження вийшов у напрямку лісу та не повернувся. Телефонного зв’язку з ним не було», – йдеться в повідомленні.
Як повідомили у Стрийському районному управлінні ДСНС Львівщини, до пошуків залучили 29 людей, службового собаку та сім спецмашин. Тіло чоловіка знайшли 3 жовтня об 11:58.
Рятувальники Львівщини вкотре закликають:
- повідомляйти рідним маршрут і час повернення;
- не йти у ліс самостійно;
- завжди майти при собі заряджений телефон, ліхтарик, теплий одяг і запас води;
- уникати походів у незнайомі або важкопрохідні місця.
