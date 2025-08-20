Місце перебування Івана Кіраля та Христини Пилипчак – невідоме

На Львівщині розшукують зниклого безвісти майже тиждень тому 14-річного хлопця. Підлітка звати Іван Кіраль. Про це у середу, 20 серпня, повідомили у поліції Львівської області. Згодом там додали, що разом із хлопцем безвісти зникла і дівчина – 13-річна Христина Пилипчак.

15 серпня підлітки разом пішли в напрямку лісового масиву та досі не повернулися. Їхнє місце перебування невідоме.

Іван Кіраль є жителем села Верхня Рожанка Стрийського району Львівської області. Він був одягнений у чорну футболку з зеленим принтом, чорні шорти, на ногах – сірі кросівки. Його зріст –172 см, волосся – чорне, очі – блакитні.

Як уточнили ZAXID.NET у поліції Львівської області, про зникнення підлітка матір повідомила правоохоронців у вівторок, 19 серпня. Пошуки здійснюють працівники поліції спільно з ДСНС та пошуково-рятувальним загоном «Cлавське». Правоохоронці відпрацьовують усі місця, де зазвичай можуть перебувати підлітки. Це, зокрема, озера, річки, зараз прочісують ліси. Відомо, що підліток раніше не зникав.

Христина Пилипчак, яка зникла разом із Іваном Кіралем, є мешканкою міста Сколе. Вона була одягнена у чорну спортивну куртку, сіру футболку, коричневі шорти, на ногах – чорно-білі кросівки. Мала сірий рюкзак. Її зріст – 156 см, волосся – русе, очі – карі.

Усіх, хто має інформацією, яка допоможе встановити місце перебування зниклих дітей, просять повідомити за телефонами: 0689052032, 0962624644.