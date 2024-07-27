Знайшли дівчинку в лісі неподалік села Річки Львівського району

У суботу, 27 липня, рятувальники Львівщини знайшли 11-річну Соломію Веклич із Рави-Руської, яка зникла ще 20 липня. Пошуки дитини тривали сім днів. Про це повідомили у ГУ ДСНС Львівщини у Львівській обалсті.

Зазначається, що дитина жива. Знайшли дівчинку в лісі неподалік села Річки Львівського району, вона була непритомною. Соломію передали медикам для подальшого огляду. Зазначимо, село Річки розташоване за понад п’ять кілометрів від Рави-Руської.

Як повідомили у поліції Львівської області, до розшуку дитини залучали більше 600 осіб: поліцейських, рятувальників, прикордоннів, кінологів, волонтерів та мешканців. Учасники операції прочісували лісові масиви, обстежували водойми, опитувпли очевидців та встановлювали ймовірний маршрут руху дівчинки, вивчаючи записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина». Були задіяні гвинтокрили та квадрокоптери.

«Наша віра і наші спільні зусилля виявились не марними. Соломію розшукали, зараз вона під наглядом лікарів. Ми вдячні усім, хто долучився до пошуків, допомагав прочісувати місцевість, надавав інформацію та не втрачав надію. Врятувати її стало можливим лише завдяки нашій спільній роботі», – зазначив очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

За словами медиків, дівчинка дуже виснажена, проте загрози життю немає.

Як раніше писав ZAXID.NET, 11-річна Соломія Веклич зникла у суботу, 20 липня, у Раві-Руській. Про зникнення дитини у поліцію повідомила її мати. За її словами, 20 липня о 15:00 дочка вийшла з дому та не повернулась.