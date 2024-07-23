11-річна Соломія Веклич зникла у суботу, 20 липня, у Раві-Руській

На Львівщині четверту добу розшукують безвісти зниклу Соломію Веклич – дівчинка не розмовляє та зникла 20 липня у Раві-Руській. До пошуків 11-річної дівчинки залучили уже понад 500 людей, зокрема працюють кінологи, прикордонники, а також використовують дрони.

Як повідомили у Пошуково-рятувальній волонтерській асоціації Sarva, 11-річна Соломія Веклич зникла у суботу, 20 липня, у Раві-Руській. Дівчинка худорлява та була одягнена у сіру майку та шорти у смужку. За даними волонтерів, дівчинка не розмовляє та потребує медичної допомоги.

Дівчинка худорлява та була одягнена у сіру майку та шорти у смужку (фото поліції)

У Нацполіції Львівщини ZAXID.NET підтвердили, що станом на ранок 23 липня Соломію Веклич ще не знайшли. Про зникнення дитини у поліції повідомила її мати. За її словами, 20 липня о 15:00 дочка вийшла з дому та досі не повернулась.

Поліцейські спільно з рятувальниками, прикордонниками, волонтерами прочісують ліс та всі прилеглі території, опитують людей. Також працюють водолази, залучені спеціалісти з квадрокоптерами та кінологи зі службовими собаками. До розшуку зниклої дівчинки залучено понад 500 людей.

У асоціації Sarva інформували, що 22 липня за запитом поліції три кінологічні групи з собаками прочісували місцевість, але дівчинку не знайшли. Пошуки продовжили 23 липня.

За даними водолазів, 23 липня вони обстежили дві водойми та русло річки Рата, тіло зниклої дитини не виявили.

Усіх, хто бачив 11-річну Соломію Веклич, просять звертатись у поліцію (оперативна лінія 102).