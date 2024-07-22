Усіх, хто має будь-яку інформацію про цього чоловіка, просять звертатись у поліцію

Американський осередок ВО «Свобода» готовий заплатити 10 тис. доларів винагороди за будь-яку інформацію, яка допоможе поліції знайти вбивцю Ірини Фаріон. Про грошову винагороду повідомила Наталія Ющук у соцмережі Facebook, а також на офіційній сторінці ВО «Свобода».

«Осередок ВО Свобода в США оголошує винагороду у розмірі $10,000 за інформацію, яка допоможе затримати вбивцю Ірини Фаріон», – написала Наталія Ющук.

Раніше поліція офіційно оприлюднила фото ймовірного вбивці та відео з ним. У повідомленні поліції вказані основні прикмети, на які треба звернути увагу. У дописі Ющук, а також у офіційному повідомленні ВО «Свобода» вказано, що усю інформацію про підозрюваного у вбивстві можна надіслати на електронну пошту: chicagosvoboda@icloud.com. Людям гарантуватимуть анонімність.

Як повідомляв ZAXID.NET, у п’ятницю, 19 липня, у Львові близько 19:30 невідовий вистрілив Ірині Фаріон у голову біля її будинку на вулиці Масарика (бічна проспекту Чорновола). Ірину Фаріон госпіталізували в критичному стані в Лікарню святого Пантелеймона. Лікарі зробили їй операцію і перевели в реанімацію, проте медикам не вдалося врятувати потерпілу і о 23:20 19 липня вони констатували смерть 60-річної Ірини Фаріон.

Поліція оголосила про проведення спеціальної операції із затримання нападника. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Президент Володимир Зеленський повідомив, що затримання нападника контролюють особисто голова МВС Ігор Клименко та керівник СБУ Василь Малюк.

Ірину Фаріон поховають 22 липня на Личаківському кладовищі у Львові. Напередодні тисячі львів’ян приходили попрощатись із мовознавицею.