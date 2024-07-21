У неділю, 21 липня, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбувся парастас за громадською діячкою, ексдепутаткою та науковицею Іриною Фаріон, яку 19 липня вбив невідомий біля її будинку. О 19:00 труну з тілом Ірини Фаріон привезли до церкви Петра і Павла, де вже чекали кілька тисяч львів'ян та гостей міста, які приїхали на прощання.

«Я мешкаю в одному районі з Іриною Дмитрівною. Ми були знайомі. Я завжди хотіла, щоб вона викладала моїм дітям, бо ті вчилися у Львівському університеті Франка й в медичному університеті. Вона дуже багато робила для Львівської політехніки й студентів. Такої сподвижниці як Ірина Львів давно вже не пам'ятає і не знає. Це була жінка на своєму місті, творча людина, яка багато писала. Дуже шкода, весь Львів сумує. Ви бачите, що сюди прийшли і діти, і молодь, і старші люди. Думаю, що кількість людей, яка сьогодні зібралися, показує те, ким вона була», – розповідає ZAXID.NET львів'янка Тереза.

Львів'янин Павло не був знайомий з Іриною Фаріон, але на нього вплинула її наукова діяльність та громадська позиція.

«Я погоджуюсь з більшістю її висловів. Це велика втрата для України. Вона фахова в історії, українській мові й літературі. Багато людей не розуміють, кого ми втратили. Я особисто не знав її, але навчався у Львівській політехніці, де вона викладала. Я давно стежив за її каналом на YouTube, слухав багато лекцій. Зараз пригадую її висловлювання у 2012 році, коли вона зробила культурне зауваження Азарову щодо його української. Мені це дуже сильно запам'яталось», – розповів Павло для ZAXID.NET.

Додамо, що чин похорону відбудеться у понеділок, 22 липня, о 14:00 в Гарнізонному храмі. Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле № 22, що біля могили Володимира Івасюка).

Нагадаємо, що у п'ятницю, 19 липня, о 19:30 невідомий вистрелив Ірині Фаріон у скроню, коли та чекала таксі біля свого будинку на Масарика, 3. Поранену госпіталізували в критичному стані в Лікарню святого Пантелеймона. Однак лікарям не вдалося врятувати Ірину Фаріон і о 23:20 вони констатували смерть. Ексдепутатці та мовознавиці було 60 років. Поліція та СБУ з 19 липня розшукує вбивцю. Правоохоронці опублікували фото хлопця, якого підозрюють у злочині.