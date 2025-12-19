Один з енергетиків зазнав тілесних ушкоджень

У Дніпрі в одному з мікрорайонів мешканці напали на бригаду енергетиків, які приїхали вручну відключати світло в їхніх будинках. Про це у п’ятницю, 19 грудня, повідомило приватне акціонерне товариство «Підприємство з експлуатації електричних мереж “Центральна енергетична компанія”».

Раніше світло в будинках цього мікрорайону не відключали, адже вони були на лінії з критичною інфраструктурою. Але згодом енергетики почали відключати електрику в ручному режимі. Під час одного з таких виїздів на бригаду напали.

«Під час виконання службових обов'язків оперативно-виїзною бригадою ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”, на неї здійснено неодноразовий напад мешканцями будинків по вулиці Академіка Янгеля, які раніше не відключалися через перебування на лінії з критичною інфраструктурою, а тепер відключаються у ручному режимі», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок нападу один з енергетиків зазнав тілесних ушкоджень, також було зіпсоване його особисте майно. Ці інциденти спричинили значну затримку відновлення електропостачання підчерги 5.2.

У компанії наголосили, що перебування їхніх будинків на лініях із критичною інфраструктурою не надає їм будь-якого привілейованого становища, і енергетики й надалі будуть відключати світло їхнім мешканцям на рівних умовах з іншими жителями міста.

Також у дописі зазначають, що щодо нападу передали необхідні матеріали до Нацполіції для відкриття кримінальної справи.

