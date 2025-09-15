Поліцейські встановили маршрут нападників і затримали їх

Правоохоронці затримали чотирьох рецидивістів, яких підозрюють у розбійному нападі на пенсіонера. Зловмисники вдерлися в будинок 65-річного мешканця Хмельниччини, звʼязали його та, погрожуючи пістолетом, викрали всі заощадження та ювелірні вироби. Про це повідомила 15 вересня пресслужба поліції області.

Подія сталася 10 вересня в одному із сіл Кам’янець-Подільського району. За даними слідства, четверо чоловіків у масках увірвалися в будинок 65-річного селянина та зв’язали його скотчем. Погрожуючи потерпілому пістолетом, зловмисники забрали 5 тис. доларів, 10 тис. грн, вироби із золота та втекли з місця події на автомобілі.

«Оперативники карного розшуку за декілька годин встановили маршрут руху нападників та затримали їх. Під час обшуку в салоні авто виявили пістолет, викрадені гроші та ювелірні вироби. З’ясувалося, що усі четверо чоловіків раніше судимі за особливо тяжкі злочини», – зазначають правоохоронці.

Затриманим оголосили підозри за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений організованою групою із заподіянням тілесних ушкоджень). Санкція статті передбачає до 15 років тюрми. Чоловіки перебувають під вартою, а одного з них підозрюють у ще одному злочині.