Підозрюваних затримали на вкраденому автомобілі на виїзді з міста

На Хмельниччині затримали групу іноземців, яких підозрюють у вимаганні, розбої та викраденні авто. Підозрювані підстрелили місцевого підприємця, який відмовився віддати їм 20 тис. доларів, після чого втекли на його легковику. Про це повідомила 7 квітня пресслужба поліції області.

За даними слідства, інформація про розбійний напад надійшла правоохоронцям 5 квітня близько 20:00. 40-річний підприємець з Хмельницького розповів, що невідомі, яких він підвозив, поранили його у ногу та вкрали автомобіль Mercedes-Benz Vito.

«Оперативники з’ясували, що перед тим, як відібрати транспортний засіб, нападники вимагали у підприємця 20 тис. доларів готівки начебто для потреб місцевої діаспори та підтримки людей, які перебувають у місцях позбавлення волі. Коли підприємець відмовився, зловмисники почали йому погрожувати та запропонували у якості завдатку віддати свій автомобіль», – зазначають правоохоронці.

Потерпілий розповів, що не погодився на жодні умови вимагачів, тож ті його побили та прострелили ногу з пристрою для відстрілу гумових куль. Після цього силою відібрали особисті речі, ключі від транспортного засобу і втекли, покинувши пораненого на узбіччі дороги.

Поліцейські швидко встановили трьох ймовірних нападників. Їх затримали на одному з блокпостів на виїзді з Хмельницького, коли вони намагалися втекти з міста.

«Зловмисниками виявилися троє громадян країн Кавказу віком 33-40 років, які тимчасово мешкали у Хмельницькому», – додали в поліції.

Іноземцям оголосили про підозру за ст. 187 (Розбій), ст. 189 (Вимагання) та ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.