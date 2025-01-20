Один з членів злочинної групи під час затримання

Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у розбійному нападі на підприємця у Турці на Львівщині. За даними поліції, із сейфа учасники злочинної групи викрали близько мільйона гривень.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини за 20 січня, випадок трапився ще 11 січня у місті Турка на Львівщині. П’ятеро нападників увірвались у будинок підприємця, вони погрожували йому зброєю, побили й зв’язали. Його дружину та онуку, які були в будинку, зачинили у ванній.

Двоє учасників злочинної групи взяли авто підприємця та ключі від сейфа, поїхали у його офіс, звідки забрали близько мільйона гривень. Троє їхніх спільників тим часом збирали готівку та ювелірні вироби у будинку. Після скоєного злочинці втекли. Автомобіль підприємця нападники залишили в одному з дворів міста.

Поліцейські затримали підозрюваних чоловіків – усі мешканці Турківщини віком від 21 до 36 років. В одного з них правоохоронці вилучили пістолет, який скерували на експертизу.

Слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 (Розбій) ККУ та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Санкція тяжчої статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування триває. За клопотанням прокурора підозрюваним обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.