Прем'єр-міністерка заявила про скорочення тривалості відключення світла

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд знайшов можливість скоротити тривалість відключення світла для побутових споживачів та промисловості. Про це Юлія Свириденко повідомила у вівторок, 16 грудня, у своєму телеграм-каналі.

Як повідомила Юлія Свириденко, вона провела нараду з керівниками обласних військових адміністрацій щодо перегляду списків обʼєктів критичної інфраструктури. В результаті вдалося вивільнити електроенергію для побутових споживачів та промисловості, що вплине на зменшення тривалості графіків погодинного відключення світла

«Знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності [...]Зі списків прибирали дві категорії: споживачі потужністю менше ніж 100 кВт, та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження», – повідомила Юлія Свириденко.

Зазначається, що споживачів, яких під час перегляду визначили як некритично важливі об’єкти, переведуть на графіки знеструмлень за загальним порядком. Юлія Свириденко зазначила, що цей перегляд не стосувався опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Водночас прем’єр-міністерка не уточнила, коли саме українці відчують скорочення тривалості погодинного відключення світла.

Нагадаємо, 9 грудня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що уряд ухвалив «низку рішень для покращення ситуації із забезпеченням світла для людей» після масованих російських обстрілів обʼєктів енергетики.