Уряд зобов’язав ОВА, органи місцевого самоврядування і комунальні підприємства зменшити власне електроспоживання

Кабінет міністрів ухвалив «низку рішень для покращення ситуації із забезпеченням світла для людей» після масованих російських обстрілів обʼєктів енергетики. Про це 9 грудня повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в телеграмі.

За її словами, обласні військові адміністрації (ОВА) протягом двох днів мають оновити списки об’єктів критичної інфраструктури. З переліків повинні прибрати всіх споживачів, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в «сьогоднішніх умовах енергозабезпечення».

«Водночас відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих обʼєктів залишається безперебійним», – ідеться в повідомленні.

Вивільнені обсяги електричної енергії спрямують для побутових споживачів.

Окрім того, уряд зобов’язав ОВА, органи місцевого самоврядування і відповідні комунальні підприємства зменшити власне споживання електроенергії.

«Додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці», – наголосила прем’єр-міністерка.

Водночас за її словами, освітлення вулиць і доріг із підвищеною аварійністю зберігатиметься навіть в умовах економії електричної енергії. Перелік таких ділянок визначать МВС та Нацполіція.

Також Міненерго, Мінрозвитку, Держенергонагляд та всі ОВА отримали вказівку забезпечити «повне функціонування» об’єктів розподіленої генерації – газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, дизельних, бензинових та газових генераторів.

«Проблеми, які перешкоджають відпуску електричної енергії в мережу операторів, мають бути оперативно усунені. Усі наявні когенераційні установки повинні бути запущені в роботу. Рішення для цього Кабмін ухвалив минулого тижня», – зазначила Юлія Свириденко.

Кабмін також дозволив державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше імпортувати електроенергію.

«Це зменшить навантаження на енергосистему України й стабілізує навантаження у пікові години. Імпорт відбуватиметься за погодженням з “Укренерго», – ідеться в повідомленні.