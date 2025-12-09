Кабінет міністрів схвалив заходи для економії електроенергії
Вивільнені обсяги електричної енергії планують перенаправити на забезпечення побутових споживачів
Кабінет міністрів ухвалив «низку рішень для покращення ситуації із забезпеченням світла для людей» після масованих російських обстрілів обʼєктів енергетики. Про це 9 грудня повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в телеграмі.
За її словами, обласні військові адміністрації (ОВА) протягом двох днів мають оновити списки об’єктів критичної інфраструктури. З переліків повинні прибрати всіх споживачів, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в «сьогоднішніх умовах енергозабезпечення».
«Водночас відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих обʼєктів залишається безперебійним», – ідеться в повідомленні.
Вивільнені обсяги електричної енергії спрямують для побутових споживачів.
Окрім того, уряд зобов’язав ОВА, органи місцевого самоврядування і відповідні комунальні підприємства зменшити власне споживання електроенергії.
«Додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці», – наголосила прем’єр-міністерка.
Водночас за її словами, освітлення вулиць і доріг із підвищеною аварійністю зберігатиметься навіть в умовах економії електричної енергії. Перелік таких ділянок визначать МВС та Нацполіція.
Також Міненерго, Мінрозвитку, Держенергонагляд та всі ОВА отримали вказівку забезпечити «повне функціонування» об’єктів розподіленої генерації – газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, дизельних, бензинових та газових генераторів.
«Проблеми, які перешкоджають відпуску електричної енергії в мережу операторів, мають бути оперативно усунені. Усі наявні когенераційні установки повинні бути запущені в роботу. Рішення для цього Кабмін ухвалив минулого тижня», – зазначила Юлія Свириденко.
Кабмін також дозволив державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше імпортувати електроенергію.
«Це зменшить навантаження на енергосистему України й стабілізує навантаження у пікові години. Імпорт відбуватиметься за погодженням з “Укренерго», – ідеться в повідомленні.