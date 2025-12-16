Нападниками виявились 22-річний та 25-річний місцеві мешканці

У ніч на 15 грудня у селі Прибужани Кам’янка-Бузької громади на Львівщині нападники серед ночі увірвалися в приватний будинок, побили господарів та поранили їх сокирою і ножем. За вчинення розбою поліцейські затримали 22-річного та 25-річного місцевих мешканців.

Як повідомили в поліції Львівщини, подія сталась близько 2:00 ночі 15 грудня. Двоє чоловіків, зламавши вхідні двері, увірвались у будинок, в якому проживають 33-річна жінка та її 34-річний співмешканець, заволоділи мобільним телефоном, після чого втекли. Під час нападу зловмисники жорстоко побили господарів, а також завдали їм тілесних ушкоджень сокирою та ножем.

Поліцейські оперативно затримали нападників. Ними виявились місцеві мешканці віком 22 та 25 років. За даними ZAXID.NET, розбійний напад на приватний будинок стався у селі Прибужани Кам’янка-Бузької громади.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.187 ККУ. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.