У затриманого вилучили речові докази, зокрема, пістолет

У четвер, 1 травня, на вул. Джорджа Вашингтона у Львові нападник з пістолетом напав на кур’єра служби доставки Glovo та відібрав у нього 2 тис. грн. Зловмисника оперативно затримали, ним виявився 30-річний мешканець Тернопільщини.

За інформацією поліції Львівщини, чоловік напав на кур’єра служби доставки та, погрожуючи пістолетом, забрав у нього 2 тис. грн, після чого втік. Кур’єр зателефонував у поліцію.

Неподалік місця злочину патрульні поліцейські виявили схожого за описом чоловіка та затримали його. У нього вилучила речові докази, зокрема, пістолет. Нападником виявився 30-річний мешканець Тернопільської області.

Вилучений у нападника пістолет

За фактом розбійного нападу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 ККУ. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.