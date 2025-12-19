Аварія сталася 16 жовтня 2022 року у селі Барвінок Ужгородського району

Ужгородський міськрайонний суд визнав колишнього працівника патрульної поліції Євгенія Немеша винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Суд призначив йому 5 років ув’язнення, замінивши реальний термін покарання на 3 роки умовного.

Вирок винесли 5 грудня. Йдеться про аварію, яка сталася 16 жовтня 2022 року у селі Барвінок Ужгородського району. 20-річний Євгеній Немеш на Volkswagen Passat збив 15-річного підлітка, який йшов з велосипедом пішохідним переходом. Від отриманих травм хлопець помер на місці ДТП.

Під час судового засідання водій визнав свою вину. Водночас потерпілі зазначили, що обвинувачений компенсував їм завдані збитки й попросили суд звільнити його від відбування покарання з випробувальним терміном, позбавивши права керувати автомобілем на 3 роки.

Суд також врахував, що Євгеній Немеш раніше не був судимий, не стоїть на обліку у психіатра та нарколога і має позитивну характеристику від заступника начальника Управління патрульної поліції в Закарпатській області та виконавчого комітету Углянської сільської ради.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Придачук визнав Євгенія Немеша винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, призначив йому 5 років ув’язнення, замінивши реальний термін покарання на 3 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.

За інформацією НАЗК, Євгеній Немеш звільнився з патрульної поліції у 2023 році.