Дитина загинула на місці ДТП, поліцейський перебуває у СІЗО

Поблизу Ужгорода правоохоронець на власному авто збив 15-річного підлітка, який переходив дорогу з велосипедом. Від отриманих травм хлопець помер на місці ДТП. Як встановила поліція, водій за кермом перебував тверезим, зараз він перебуває у СІЗО. У прес-службі ДБР ZAXID.NET уточнили, що йдеться про 20-річного працівника поліції.

Як повідомляє прес-служба ДБР, аварія сталася ввечері у неділю, 16 жовтня, на під’їзді до Ужгорода. «Підліток з велосипедом переходив дорогу на пішохідному переході, коли його збив автомобіль. Від отриманих травм хлопець помер на місці аварії. За кермом перебував правоохоронець, який був одразу затриманий», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі ДБР уточнюють, що поліцейський їхав на власному автомобілі у позаробочий час. «Експертиза засвідчила, що в момент ДТП чоловік був тверезим, проте це не звільняє його від відповідальності», – додають у ДБР. У прес-службі ДБР у коментарі ZAXID.NET уточнили, що йдеться про 20-річного працівника поліції. «Сьогодні правоохоронцю буде повідомлено про підозру, а завтра до суду подадуть клопотання про обрання запобіжного заходу і відсторонення його від виконання обов’язків», – додали в ДБР.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що призвело до смерті потерпілого). Призначено низку додаткових експертиз. За скоєне поліцейському загрожує до 8 років ув’язнення.