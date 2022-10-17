Травмований 60-річний пішохід помер у лікарні

У селі біля Коломиї водій Ford Transit збив пішохода і втік з місця ДТП. Травмованого пішохода з місця аварії забрала швидка допомога, однак від отриманих травм 60-річний чоловік помер у лікарні. Поліції вдалося швидко розшукати винуватця ДТП і затримати його, водієм мікроавтобуса виявився 62-річний мешканець Тернопільської області. Його затримали за місцем проживання, автомобіль вилучили.

Як у понеділок, 17 жовтня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, аварія сталася на вихідних – ввечері у суботу, 15 жовтня. Близько 20:00 мікроатобус збив 60-річного пішохода у селі Мишин, що за 12 км від Коломиї. Водій залишив місце аварії.

«Внаслідок наїзду 60-річний пішохід, місцевий мешканець, отримав важкі тілесні ушкодження. У лікувальному закладі він помер. Правоохоронці одразу почали встановлювати особу водія-втікача», – йдеться у повідомленні.

Невдовзі правоохоронці встановили, що до наїзду причетний 62-річний мешканець Тернопільської області, водій Ford Transit. Його перевірили на алкоголь, на момент скоєння ДТП водій перебував за кермом тверезим.

Наразі поліція відкрила два кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого) та ч. 1 ст. 135 ККУ (залишення в небезпеці). Водій Ford Transit наразі перебуває у СІЗО.