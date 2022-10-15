За смертельну ДТП 23-річному водію загрожує до восьми років позбавлення волі

У селі Черепківці поблизу кордону з Румунією 23-річний водій Land Rover збив велосипедиста. Від удару 40-річний місцевий мешканець загинув на місці ДТП. Наразі поліція встановлює усі обставини смертельної аварії. За скоєне водію загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області, виклик про ДТП у селі Черепківці неподалік українсько-румунського кордону правоохоронці отримали ввечері п’ятниці, 14 жовтня.

«Приблизно о 20:00 до поліції надійшло повідомлення про аварію в селі Черепківці Чернівецького району. Поліцейські попередньо з’ясували, що 23-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Land Rover, допустив зіткнення з велосипедистом», – йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок ДТП 40-річний велосипедист, мешканець села Черепківці, отримав численні травми та загинув на місці аварії. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення із забороною керувати автомобілями на три роки. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної ДТП.