Водій Mercedes збив двох дівчат, які їхали на одному самокаті

Ввечері вівторка, 11 жовтня, на дорозі Рава-Руська – Яворів – Судова Вишня водій Mercedes збив двох школярок, які разом їхали на електросамокаті. Внаслідок аварії дівчата віком 14 та 16 років потрапили до лікарні з переломами ніг, повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції.

За даними поліції, аварія трапилася у селі Старий Яр, що у Яворівському районі, близько 20:30. Водій Mercedes, 23-річний житель одного з сіл Яворівського району, збив електросамокат, на якому їхали дві неповнолітні місцеві мешканки віком 14 і 16 років.

Внаслідок ДТП дівчата отримали тілесні ушкодження, зокрема, в однієї переломи двох ніг, в іншої – зламана нога та травми голови. Зараз школярки перебувають у лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує 23-річному водієві – це обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати автомобілем.