Водій електросамоката потрапив під колеса бетоновоза у Львові
У четвер, 23 червня, на перехресті вул. Стрийська-Наукова у Львові чоловік на алектросамокаті потрапив під колеса вантажівки-бетонозмішувача.
Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, ДТП сталася близько 12:00 на вул. Стрийській біля перехрестя з вул. Науковою. Зіткнулися водій електросамоката та вантажівка-бетоновоз Renault.
У результаті 45-річного водія електросамоката доставили в реанімаційне відділення лікарні. Його особисті дані ще уточнюють. Правоохоронці з’ясовують обставини аварії та вирішують питання правової кваліфікації.
Наразі правоохоронці встановлюють, хто був винуватцем ДТП
У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що постраждалого чоловіка госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню Львова. За попередніми даними, у нього діагностували черепно-мозкову травму.