Аварія сталася на перехресті вул. Стрийська-Наукова

У четвер, 23 червня, на перехресті вул. Стрийська-Наукова у Львові чоловік на алектросамокаті потрапив під колеса вантажівки-бетонозмішувача.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, ДТП сталася близько 12:00 на вул. Стрийській біля перехрестя з вул. Науковою. Зіткнулися водій електросамоката та вантажівка-бетоновоз Renault.

У результаті 45-річного водія електросамоката доставили в реанімаційне відділення лікарні. Його особисті дані ще уточнюють. Правоохоронці з’ясовують обставини аварії та вирішують питання правової кваліфікації.

Наразі правоохоронці встановлюють, хто був винуватцем ДТП

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що постраждалого чоловіка госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню Львова. За попередніми даними, у нього діагностували черепно-мозкову травму.