Причіп, який відірвався від трактора, в'їхав у автомобіль Mini Cooper

У середу, 22 червня, у селі Поршна Солонківської громади біля Львова сталася смертельна ДТП за участю трактора, унаслідок якої загинула 60-річна львів’янка.

За даними поліції, аварія сталася близько 8:00 ранку. На підйомі дороги від трактора New Holland, яким керував 30-річний місцевий мешканець, відірвався причіп та в’їхав у автомобіль Mini Cooper, який їхав позаду і яким керував 68-річний львів’янин.

Cмертельна ДТП сталася на підйомі дороги у селі Поршна (фото поліції)

Унаслідок ДТП пасажирка легковика, 60-річна львів’янка, отримала важкі травми і померла на місці події.

За фактом аварії поліцейські розслідують кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.