Причіп відірвався від трактора та в'їхав у Mini Cooper, що рухався позаду

10 липня Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок 31-річному мешканцю Сокальського району, якого визнали винним у смертельній аварії, що сталася у червні минулого року. Тоді внаслідок аварії загинула 60-річна львів'янка, пасажирка Mini Cooper. Суд призначив водієві трактора три роки тюрми.

Смертельна аварія сталася 22 червня 2022 року, у селі Поршна, Солонківського району. На підйомі дороги від трактора New Holland, яким керував 31-річний Юрій Борнатовський, відчепився причіп та в’їхав у автомобіль Mini Cooper, який рухався позаду. Внаслідок зіткнення 60-річна пасажирка легковика загинула на місці.

З матеріалів справи відомо, що водій трактора перевозив вантаж у причепі без документів, експлуатація якого взагалі була заборонена. «Технічний стан і обладнання не відповідали вимогам стандартів, були відсутні елементи гальмівної системи, зовнішні світлові прилади та номерні знаки, несправний тягово-зчіпний пристрій у якому відсутній страхувальний ланцюг (трос), внаслідок чого відбулось від'єднання тягово-зчіпного механізму причепа від трактора», – йдеться у вироку суду.

В судовому засіданні обвинувачений Юрій Борнатовський визнав свою провину та просив суворо не карати. Він просив вибачення під час судового засідання та розповів, що намагався відшкодувати потерпілому чоловікову матеріальну шкоду. Проте той відмовився, заявивши, що смерть його дружини не можливо оцінити у грошовому еквіваленті.

Суддя Пустомитівського районного суду Володимир Мусієвський визнав водія трактора Юрія Борнатовського винним у смертельній ДТП та призначив йому три роки ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами. До слова, на цей вирок впродовж 30 днів можна ще подати апеляцію до Львівського апеляційного суду.