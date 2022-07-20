Аварія сталася на регульованому пішохідному переході на просп. Червоної Калини

У вівторок увечері, 19 липня, на Сихові у Львові автомобіль Ford Focus збив водія електросамоката на пішохідному переході. Постраждалий 26-річний житель Дублян після ДТП госпіталізований до реанімації.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 23:00 на проспекті Червоної Калини. 29-річний водій автомобіля Ford Focus, мешканець Львова, скоїв наїзд на електросамокат, яким керував 26-річний житель Дублян. У момент ДТП водій самоката переїжджав регульований пішохідний перехід.

26-річний мешканець Дублян переїжджав дорогу на електросамокаті (фото поліції)

У результаті водій електросамоката отримав важкі травми та був госпіталізований у реанімаційне відділення.

За фактом аварії поліцейські розслідують кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.