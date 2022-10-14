Водія та пасажирів з понівеченого авто діставали рятувальники

Біля села Озеро на Волині легковий автомобіль Nissan Qashqai з'їхав у кювет і опинився у канаві. З деформованого автомобіля постраждалих витягували рятувальники. Наразі поліція повідомляє про трьох травмованих, одного з них госпіталізували.

Аварія сталась близько 19:00 в четвер, 13 жовтня, між селами Озеро і Тростянець Ківерцівської громади. Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, 65-річний водій Nissan Qashqai не впорався з керуванням від час обгону і допустив з'їзд авто у придорожню канаву.

«Виїжджали рятувальники шостої пожежно-рятувальної частини Ківерців, а також відділення аварійно-рятувальної частини з Луцька. За допомогою спеціальних засобів бійці ДСНС врятували водія та пасажира з пошкодженого автомобіля, що опинився в канаві», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС Волині.

Відомо, що внаслідок ДТП постраждали троє людей. Одного з потерпілих госпіталізували з політравмою. Натомість решта двоє отримали легкі ушкодження, до медзакладу їх не госпіталізували.

Наразі невідомо, чи перебував водій у стані алкогольного сп'яніння, це з'ясують слідчі. Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає як мінімум 51 тис. грн штрафу.