Внаслідок зіткнення з деревом салон автомобіля фактично зім'яло

На Рівненщині 20-річний водій Volkswagen загинув після зіткнення автомобіля з придорожнім деревом. Авто зазнало критичних ушкоджень, а загиблого водія затисло у деформованому салоні. Звідти його витягували рятувальники.

Аварія сталась близько 11:00 у неділю, 16 жовтня, на ґрунтовій дорозі між селами Яцьковичі та Вілля Соснівської громади. «Поліцейські на місці події встановили, що водій легковика Volkswagen B5 не впорався з керуванням та в’їхав у придорожнє дерево. Отримані травми виявилися несумісні із життям», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Загиблого водія затиснуло у деформованому салоні. Для того, аби його деблокувати, на місце викликали рятувальників з Березного.

«До надання допомоги було залучено одну одиницю спецтехніки ДСНС та п'ятеро рятувальників. За допомогою спеціального обладнання бійці ДСНС деблокували тіло чоловіка 2002 року народження», – повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Чи був юнак у стані алкогольного сп'яніння, наразі невідомо.