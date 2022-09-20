Тролейбус наїхав на чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці

Неподалік автовокзалу у Рівному 55-річний пішохід потрапив під колеса тролейбуса №3. Як встановила поліція, чоловік переходив дорогу у невстановленому місці. Його з важкими травмами доправили до лікарні.

Аварія сталась близько 19:30 у понеділок, 19 вересня, на вулиці Київській у Рівному. «56-річна водійка тролейбуса допустила наїзд на 55-річного жителя Рівного, який перебігав проїзну частину у невстановленому місці», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Внаслідок ДТП пішохід отримав важкі тілесні ушкодження: відкриту черепно-мозкову травму та політравму. Чоловіка доправили до лікарні.

Відповідно до освідування, водійка тролейбуса була твереза. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає як мінімум 51 тис. грн штрафу.