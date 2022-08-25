Автомобіль BMW отримав найбільші механічні ушкодження

На околиці Рівного 42-річний водій фургона спричинив зіткнення з двома автомобілями. Чоловік під час перестроювання в іншу смугу допустив зіткнення з BMW, внаслідок чого авто відкинуло під вантажівку, а тоді на узбіччя. У аварії постраждала 65-річна пасажирка фургона: в неї виявили перелом ключиці.

Аварія сталась близько 11:00 у четвер, 25 серпня, на вулиці Кулика і Гудачека (колишня Макарова) у Рівному. «Водій фургона Peugeot Bіpper, 42-річний рівнянин, під час перестроювання із лівої смуги допустив зіткнення із автомобілем BMW 535, який рухався позаду в правій. Від удару останній транспортний засіб відкинуло на смугу зустрічного руху під вантажівку Renault Magnum, а потім – на узбіччя», – описують обставини ДТП у прес-службі поліції Рівненщини.

Внаслідок аварії травмувалась 65-річна пасажирка фургона. Медики швидкої попередньо діагностували в неї перелом ключиці, жінку доправили у лікарню.

Водії за зовнішніми ознаками були тверезі. Втім, у них відібрали біологічні зразки для визначення стану сп’яніння. Транспортні засоби поміщені на спецмайданчик.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми).