Найбільше з-поміж усіх автомобілів постраждав BMW X3, який від удару в'їхав у світлофорний стовп

Рівненський суд призначив рік умовно 27-річному водієві вантажівки, який восени 2021 року спричинив смертельну аварію з чотирма автомобілями. Чоловік в'їхав у авто, які стояли на червоне світло перед переходом. Найбільше постраждав легковик BMW X3: 74-річна пасажирка цього авто загинула, ще двоє людей отримали травми. Щоправда, вони не наполягали на суворому покарання для винуватця аварії та зазначили, що всі збитки водій відшкодував. Тож суд призначив йому м'яке покарання.

Як йдеться у вироку Рівненського райсуду, аварія сталась пообіді 23 вересня 2021 року у селі Біла Криниця, що біля Рівного. 27-річний водій вантажівки-рефрижератора Renault Premium на швидкості в'їхав у автомобілі, які стояли на заборонений сигнал світлофора перед пішохідним переходом.

Таким чином чоловік спричинив зіткнення з трьома автомобілями: Citroen Jumper, Toyota Rav-4 та BMW X3. Найбільше постраждав саме BMW: від удару він в'їхав у стовп. Внаслідок цього загинула 74-річна пасажирка, також травми отримали водійка і ще одна пасажирка.

У суді обвинувачений водій визнав свою провину та підтвердив обставини ДТП. Свій вчинок він пояснив неуважністю до дорожньої обстановки.

Постраждала пасажирка BMW до суду не прийшла, натомість подала письмову заяву, в якій зазначила, що претензій до водія рефрижератора вона не має. Також просила суд не призначати йому ув'язнення. Потерпіла водійка також не прийшла на засідання і письмово зазначила, що всю шкоду водій їй виплатив.

Пом'якшуючою обставиною суд визнав каяття чоловіка і те, що він добровільно відшкодував постраждалим всі збитки. Натомість обтяжуючих обставин суд не знайшов.

Суддя Сергій Сидоренко визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) та призначив рік умовно.