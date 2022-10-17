Від отриманих травм 32-річний мешканець Самбірського району загинув на місці ДТП

На Львівщині внаслідок наїзду Mercedes-Benz Sprinter загинув 32-річний велосипедист. Як повідомила прес-служба поліції вранці понеділка, 17 жовтня, за кермом мікроавтобуса була 32-річна мешканка Самбірського району.

Смертельна аварія сталася ввечері 16 жовтня, близько 19:00, у селі Вільшаник, неподалік Самбора. 32-річна водійка Mercedes-Benz Sprinter їхала трасою Мостиська – Дрогобич, не впоравшись з керуванням, жінка збила велосипедиста, який їхав тією ж дорогою.

Від отриманих травм 32-річний мешканець Самбірського району загинув на місці ДТП. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

За смертельну ДТП 32-річній водійці, мешканці Самбірщини, загрожує до восьми років ув'язнення. Поліцейські встановлюють обставини події.