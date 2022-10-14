Велосипедист раптово помер на трасі Київ-Чоп

У п’ятницю, 14 жовтня, на трасі Київ-Чоп біля села П’ятничани на Львівщині раптово помер велосипедист. Трагічний інцидент спричинив ускладнення в русі трасою.

Як повідомили ZAXID.NET в патрульній поліції Львівщини, трагічний інцидент на дорозі стався близько 16:00 біля села П’ятничани, за 15 км від Стрия. За попередніми даними патрульних, факту ДТП не було – велосипедист раптово помер.

Велосипедист раптово помер на трасі (фото поліції)

Очевидець викликав на місце події «швидку». За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, смерть велосипедиста, віком близько 50 років, наступила до приїзду медиків. На місці працюють слідчі та з'ясовують усі обставини та особу померлого.

Через трагічну подію перекрито частину траси. Патрульні регулюють рух. Транспорт їде у реверсному порядку.