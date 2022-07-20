43-річний мешканець Трускавця збив велосипедиста на смерть

П'яний мешканець Трускавця, який їхав за кермом автомобіля Daewoo Lanos, на смерть збив велосипедиста, який їхав перед ним. 61-річний мешканець Дрогобича від отриманих травм помер на місці аварії, повідомила прес-служба поліції у середу, 20 липня.

Смертальна аварія сталася у вівторок, 19 липня, на дорозі Стрий – Нижинковичі біля села Лішня Дрогобицького району.

За даними поліції, 43-річний мешканець Трускавця керував Daewoo Lanos. Водій авто збив 61-річного велосипедиста з Дрогобича, який рухався у попутному напрямку.

«Від отриманих внаслідок ДТП тілесних ушкоджень велосипедист помер на місці події. Встановлено також, що водій Daewoo Lanos перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Автомобіль, яким було скоєно наїзд, вилучений», – йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. Санкція такої статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.