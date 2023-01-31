Сергій Пастернак їхав п’яним за кермом Daewoo Lanos та збив 61-річного чоловіка, який йшов узбіччям та вів біля себе велосипед

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини визнав винним у вчиненні смертельної ДТП мешканця Трускавця Сергія Пастернака, який п’яним на смерть збив чоловіка біля Дрогобича. Водія ув’язнили на п’ять років тюрми, а також зобов’язали виплатити родичам загиблого 550 тис. грн компенсації.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась 19 липня 2022 року біля села Лішня, що поруч із Дрогобичем. Сергій Пастернак їхав п’яним за кермом Daewoo Lanos та збив 61-річного чоловіка, який йшов узбіччям та вів біля себе велосипед. Пішохід отримав поєднану травму у вигляді множинних переломів кісток тулуба, з ушкодженням внутрішніх орган, що призвело до його смерті.

У суді Сергій Пастернак визнав свою провину. Він розповів, що у той день відпочивав на річці, де випив три пляшки пива. На дорозі біля Дрогобича пішов на обгін, не помітив пішохода на узбіччі зустрічної смуги та скоїв ДТП. Він заявив, що втік з місця аварії, бо був у шоковому стані.

Справу розглядала суддя Олександра Бодрова. При призначенні покарання вона врахувала, що Сергій Пастернак є раніше судимим. У 2009 році його засудили до 15 років тюрми за розбій та умисне вбивство вчинене групою осіб. У червні 2021 року Шевченківський райсуд Львова звільнив його умовно-достроково.

Сергія Пастернака засудили до п’яти років та двох місяців тюрми за вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння та позбавили водійських прав на п’ять років. Його також зобов’язали виплатити 550 тис. грн дружині та доньці загиблого.

На вирок ще може бути подана апеляція.