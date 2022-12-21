Смертельна аварія у карпатському селі Матків трапилась ще 17 років тому, тоді автобус злетів з моста, загинули дев’ять людей

Франківський районний суд Львова частково задовольнив цивільні позови родичів загиблих у масштабній ДТП на Львівщині та зобов’язав Львівський облавтодор виплатити їм компенсацію на загальну суму 7,7 млн грн. Смертельна аварія у карпатському селі трапилась ще 17 років тому, тоді автобус злетів з моста, загинули дев’ять людей. Однією з причин аварії був неналежний стан дороги.

Як вказано у рішенні суду, яке оприлюднили у реєстрі у грудні 2022 року, на початку грудня 2005 року автобус ЛАЗ-695 перевозив пасажирів з села Кривка до Стрия. У Турківському районі у селі Матків водій їхав вгору, на дорозі була ожеледиця, він не впорався з керуванням та з’їхав вниз на міст, де не було огородження. Автобус з 16 пасажирами впав з висоти восьми метрів у річку. Дев’ятеро людей загинули.

Автобус ЛАЗ-695 належав «Стрийському АТП-14609» і був випущений на лінію у несправному стані. Зокрема, по бортах автобуса були встановлені шини різної конструкції та різного розміру, які мали пошкодження, протектор шин був повністю зношений.

Вироком Турківського райсуду Львівщини від 2013 року встановлено, що винним у цій масштабній аварії є водій автобуса. Йому призначили три роки іспитового терміну, звільнивши від тюремного ув’язнення.

Родичі загиблих у цій ДТП звернулись до суду, щоб стягнути моральну та матеріальну компенсацію.

У матеріалах справи вказано, що на момент ДТП була ожеледиця, дорога була не посипаною. Згідно з висновком експертиз, якщо ця ділянка дороги, де трапилась ДТП, вкрита льодом та тонким шаром снігу, то сповзання автомобіля може наступити не залежно від стану його коліс.

Після того як автобус з пасажирами з’їхав згори, він упав в річку через відсутність огородження. Більше того, як вказано у матеріалах справи, ця ділянка дороги не відповідала ДСТУ і не мала б бути введена у експлуатацію до облаштування огородження, яке б стримувало та перешкоджало автомобілям з’їжджати з дороги.

У рішенні суду вказано, що поточний ремонт та експлуатаційне утримання дороги, де трапилась аварія, виконувало ДП Львівський облавтодор. Відшкодовувати завдану шкоду позивачам мало б АТП, якому належав автобус, однак юридичну особу було ліквідовано у 2011 році. Оскільки Львівоблавтодор належним чином не виконав роботи з ремонту та експлуатації дороги, то суди дійшли висновку, що компенсацію треба стягнути з нього.

Представник облавтодору у суді заперечив проти задоволення позову.

Дослідивши матеріали справи, суддя Марія Мартинишин частково задовольнила позов родичів загиблих у цій ДТП та зобов’язала Львівоблавтодор виплатити їм компенсацію на загальну суму 7,7 млн грн. На рішення суду ще можна подати апеляцію.