Бродівський районний суд Львівщини зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити 600 тис. грн батькам 17-річної дівчини, яка загинула унаслідок наїзду потяга. Суд прийняв таке рішення не зважаючи на те, що ДТП сталась через необережність дівчини, яка переходила колію при закритому шлагбаумі та в навушниках.

Ввечері 24 січня 2019 року 17-річна дівчина переходила залізничний переїзд у місті Броди при закритому шлагбаумі та звуковій та світловій сигналізації, що сповіщало про наближення потяга. У цей момент дівчина була в навушниках та не реагувала на вигуки чергового про наближення потяга. Унаслідок власної необережності її збив поїзд сполученням Київ – Івано-Франківськ, від отриманих травм вона померла на місці ДТП.

За фактом ДТП було відкрите кримінальне провадження, проте його закрили, оскільки правоохоронці встановили, що це був нещасний випадок, до якого призвела необережність самої дівчини.

Батьки дівчини звернулись до суду з цивільним позовом, вимагаючи «Укрзалізницю» виплатити їм 1,5 млн грн компенсації через смерть доньки. Представник залізниці виступ проти позовних вимог, оскільки причиною смерті є саме необережність дівчини, яка вийшла на колію при закритому шлагбаумі та сповіщенні про наближення потяга.

Як вказано у рішенні суду, згідно з законом, «Укрзалізниця» є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загиблий свідомо хотів завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представники залізниці не надали.

Дослідивши матеріали справи, суддя Анна Бунда частково задовольнила позов батьків збитої потягом дівчини та зобов’язала залізницю виплатити їм 600 тис. грн компенсації. На рішення суду ще може бути подана апеляція.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують «Укрзалізницю» платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET.