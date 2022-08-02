одій вантажівки Renault Premium вчинив ДТП на вул. Луганській

У понеділок, 1 серпня, на вул. Луганській у Львові вантажівка Renault Premium збила 30-річного велосипедиста. Постраждалого львів’янина госпіталізували з важкими травмами голови.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася 1 серпня близько 16:00. 51-річний водій вантажівки Renault Premium, мешканець Львова, здійснив наїзд на 30-річного велосипедиста, місцевого мешканця. Унаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Аварія сталася на вул. Луганській (фото поліції)

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що велосипедиста госпіталізували у важкому стані у Лікарню святого Луки (колишню 8-му міську лікарню Львова). Попередньо в нього діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом основи черепа.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.