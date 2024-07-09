Водій вантажівки Renault Premium вчинив ДТП на вул. Луганській у серпні 2022 року

Сихівський районний суд Львова визнав уродженця Тернопільської області винним у вчиненні смертельної ДТП у Львові. Водій вантажівки порушив ПДР та збив 30-річного велосипедиста на переході. Суд призначив винуватцю аварії чотири роки тюрми та зобов’язав виплатити батькам та дружині загиблого майже 1,7 млн грн.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, аварія сталась 1 серпня 2022 року на вул. Луганській у Львові. Ярослав Філярський керував вантажівкою Renault Premium та їхав у напрямку вул. Стрийської зі швидкістю близько 95 км/год. Перед нерегульованим пішохідним переходом водій вчасно не зупинився, виїхав на смугу зустрічного руху та наїхав на велосипедиста – від отриманих травм 30-річний чоловік помер.

У суді обвинувачений частково визнав свою провину. Він розповів, що їхав по вул. Луганській і перед ним зупинились два авто. Щоб не в’їхати у них, Ярослав Філярський перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки та виїхав на зустрічну смугу, лише тоді, за словами водія, він побачив, що по пішохідному переходу їхав велосипедист. Водій вантажівки застосував екстрене гальмування, але наїхав на велосипедиста. На думку обвинуваченого, у цій ДТП є провина й велосипедиста, бо він не вів велосипед на пішохідному переході, а їхав на ньому. Ярослав Філярський просив врахувати, що частково відшкодував родичам загиблого моральну шкоду.

Справу розглянув суддя Богдан Мичка, який дослідив усі матеріали та дані про обвинуваченого, зокрема, що він є раніше судимим, має другу групу інвалідності та утримує неповнолітню дитину. Наприкінці 2023 року Філярського, який був військовослужбовцем, судили на Рівненщині за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами – у його авто знайшли понад 500 патронів та осколкові гранати. Тоді йому призначили три роки тюрми, але звільнили від покарання з річним іспитовим терміном.

Суд критично оцінює твердження водія про те, що потерпілий їхав на велосипеді, а не вів його по переходу, бо, на думку суду, обвинувачений намагається пом’якшити покарання.

Суддя визнав водія вантажівки винним у вчиненні смертельної ДТП, призначивши чотири роки тюрми з трирічною забороною керувати транспортними засобами. Окрім цього, засуджений має виплатити майже 1,7 млн грн батькам та дружині загиблого. Вирок ще можна оскаржити.