Сокальський районний суд Львівщини виніс вирок водію BMW 318і за смертельну ДТП біля Сокаля. У цій аварії загину пасажир його авто. Суд призначив винуватцю ДТП чотири роки тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, аварія сталась 13 жовтня на дорозі Сокаль-Тартаків. Військовий Роман К. за кермом BMW 318і перевищив допустиму швидкість та під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Ford Galaxy.

Поліція повідомляла, що унаслідок аварії загинув 74-річний пасажир автомобіля BMW 318і, а також постраждали обоє водіїв. У суді Роман К. визнав свою провину у вчиненні смертельної ДТП.

Цю справу розглянула суддя Лідія Фарина, яка дослідила усі матеріали, аргументи та дані про обвинуваченого, який є військовим, учасником бойових дій та раніше не судимий. Суддя визнала його винним у вчиненні смертельної ДТП, призначивши покарання – 4 роки тюрми із трирічною забороною керувати транспортними засобами. Вирок ще можна оскаржити.