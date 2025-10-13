Аварія трапилася на трасі Сокаль-Тартаків

У дорожньо-транспортній пригоді загинув пасажир авто, два водії отримали травми. Аварія трапилася у понеділок, 13 жовтня близько 13:40 на трасі Сокаль-Тартаків. Про це повідомили у Нацполіції Львівщини.

«Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мікроавтобуса BMW, яким керував 37-річний житель Львівщини, та автомобіля Ford Galaxy під керуванням 43-річного мешканця Сокаля», – розповіли у поліції.

Від травм загинув пасажир авто BMW, 74-річний житель Шептицького району. Обидва водії отримали травми, їх госпіталізували.

Слідчі встановлюють обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).